İlim Hikmet Vakfı'ndan Geleceğe Yatırım: EKE Programı Coşkuyla Tamamlandı!

İlim Hikmet Vakfı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen Evde Karakter Eğitimi (EKE) programı, 2024-2025 eğitim yılı boyunca 6-12 yaş arası öğrencilerin manevi ve ahlaki gelişimlerine katkı sağladı.

Kur'an-ı Kerim, ahlak, siyer ve adab-ı muaşeret dersleriyle donatılan öğrenciler, 10 aylık yoğun bir eğitimin ardından düzenlenen yıl sonu etkinliğiyle başarılarını taçlandırdı.

Vakıf binasında yapılan bu özel buluşmada öğrenciler, veliler ve vakıf mensupları bir araya gelerek büyük bir coşku yaşadı. Yüksek deneyimli gönüllü öğretmenler tarafından verilen dersler, çocukların küçük yaşta sağlam bir karakter eğitimi almasını sağladı. Programın kapanışında düzenlenen çeşitli etkinlikler, öğrencilere kazandıkları bilgi ve değerleri pekiştirme fırsatı sundu.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören EKE programı, sadece eğitimle sınırlı kalmayıp toplumsal dayanışma ve manevi gelişimi de teşvik ediyor. İlim Hikmet Vakfı’nın öncülüğünde sürdürülen bu kıymetli çalışmalar, geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirme noktasında önemli bir rol oynuyor.