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İlim Hikmet Vakfı'ndan Ödüllü Logo Tasarım Yarışması

Kayseri'de 40 yıldır faaliyet yürüten İlim Hikmet Vakfı, kurumsal kimliğini yenileme sürecinde yeni bir logo tasarımı arayışına girdi. Bu amaçla düzenlenen Logo Tasarım Yarışması, tasarım yeteneğine güvenen herkese açık olarak başlatıldı. 'Yeni Logomuzu Sen Tasarla!' sloganıyla duyurulan yarışmada, birinciye ödül olarak 1 gram altın verilecek.

İlim Hikmet Vakfı'ndan Ödüllü Logo Tasarım Yarışması

Katılım Şartları ve Detaylar:
- Her katılımcı en fazla 2 farklı tasarımla yarışmaya başvurabiliyor.
- Tasarımların özgün olması ve daha önce kullanılmamış olması şart.
- Logo tasarımlarının yanında kısa bir açıklama metni de isteniyor.
- Eski logo tasarımı korunarak yenilikçi bir yorum bekleniyor.
- Gönderilen dosyalar JPG, PSD, Ai veya Corel formatında hazırlanmalı.
- Başvurular, katılımcının adı, soyadı ve iletişim bilgileriyle birlikte [email protected] adresine e-posta yoluyla iletilmeli.

Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos 2025

Kurumsal kimliğini toplumla daha güçlü bağ kuracak şekilde yenilemeyi hedefleyen İlim Hikmet Vakfı, bu yarışmayla hem sanatçıları hem de genç tasarımcıları yaratıcı olmaya davet ediyor. Yarışmaya katılmak isteyenler için daha fazla bilgi ve önceki logo örneği, vakfın resmi afişinde yer alıyor.

Haber Merkezi

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