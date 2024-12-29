İlim Hikmet Vakfı'ndan Suriyeli Öğrencilere Destek

Kayseri İlim Hikmet Vakfı'nın öncülüğünde düzenlenen bu programda, Suriyeli öğrencilere Kuran okuma, tefsir ve hadis dersleri veriliyor. Dersler, alanında uzman Suriyeli hocalar tarafından yürütülüyo

Misafirperverlik ve Vefa Gösterisi

Kayseri İlim Hikmet Vakfı, kısa süre sonra Suriye'ye dönme hazırlığı yapan talebeleri misafir ederek onlara sohbet, muhabbet ve yemek ikramında bulundu. Misafir edilen öğrenciler, bu sıcak karşılama ve desteklerinden dolayı vakfa teşekkür ederek vefalarını gösterdiler. Program, Suriyeli öğrencilere moral ve motivasyon kaynağı oldu.

Eğitim Devam Ediyor

Kayseri İlim Hikmet Vakfı'nın Suriyeli öğrencilere yönelik bu eğitim faaliyetleri, kalan öğrencilerle devam ediyor. Yaklaşık 80 ortaokul ve 15 lise öğrencisi, bu derslere düzenli olarak katılıyor. Vakıf, bu eğitim programlarıyla Suriyeli çocukların eğitimine katkı sağlamayı ve onları geleceğe hazırlamayı amaçlıyor.

Geleceğe Umutla Bakan Öğrenciler

Kayseri İlim Hikmet Vakfı, Suriye'ye dönme hazırlığı yapan ailelerin çocuklarına yönelik düzenlediği bu programlarla, onların eğitimine ve gelişimine destek olmaya devam ediyor. Eğitim programlarına katılan öğrenciler, aldıkları derslerle dini bilgilerini pekiştiriyor ve topluma faydalı bireyler olma yolunda ilerliyorlar.

Bu anlamlı etkinlik, Suriyeli çocukların eğitimine yapılan önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor. Kayseri İlim Hikmet Vakfı'nın destekleriyle, Suriyeli öğrenciler geleceğe umutla bakıyor.