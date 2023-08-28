İlim Hikmet Vakfı'nın 38 yıllık geleneksel pikniği yapıldı

Kayseri İlim Hikmet Vakfı tarafından organize edilen ve 38 yıldır geleneksel hale gelen vakıf pikniği, Mimarsinan Evliyalar Parkı’nda gerçekleştirildi.

Merkezi Kayseri’de bulunan yerel bir Vakıf olan İlim Hikmet Vakfı, geleneksel yaz pikniğini 38 yıldır her yıl yapılmaya devam ediyor. İlim Hikmet Vakfı Başkanı Fatih Kaya, 1985 yılından beri birkaç yıl ara verilmiş olmasına rağmen İlim Hikmet Yaz Pikniği’nin her yıl devamlı surette yapıldığını belirterek, vakıf mensubu katılımcı ailelere teşekkür etti.

Melikgazi Mimarsinan Evliyalar Parkı’nda gerçekleştirilen İlim Hikmet Vakfı Piknik Programı Muhammed Sungur’un Kur-an’ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşması yapan İlim Hikmet Vakfı Başkanı Fatih Kaya, “Özellikle bugünlerde birlik beraberliğe daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

Eğitimci İhsan Özkan da insanlığın temel problemi olan ahlak üzerine bir konuşma yaptı. Son olarak yine eğitimci yazar Ensar Şahin konuşmasını yaptıktan sonra diğer programlara geçildi.

Bir kısım ailelerin sabah kahvaltısıyla başlayan piknik programı, ikram edilen öğle yemeğinin yanı sıra, gençler ve çocuklar arasında bilgi ve eğlenceli yarışmalar yapıldı.