İlim hikmet vakfı sabah namazı buluşmaları başladı

Geleneksel hale gelen İlim Hikmet Vakfının sabah namazında buluşma programları başladı.Hacıkılıç camiinde her cuma gerçekleşecek olan sabah namazı buluşmaları yoğun katılımla devam ediyor.Her hafta bir konunun işlendiği cuma buluşmalarında bu ilk haftanın konusu İnfak ve Yetim hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra vakıf binasında cuma buluşmalarına katılan kişilere simit ve çay ikramı yapıldı.