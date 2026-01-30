İlim Hikmet Vakfı Sabah Namazı Buluşmaları 776 Yıllık Camide Devam Ediyor
17 Yıldır devam eden İlim Hikmet Vakfı sabah namazı buluşmaları, her Cuma günü Kayseri Hacı Kılıç Camiinde devam ediyor.
İlim Hikmet Vakfı Sabah Namazı buluşmaları, 17 yıldır, her hafta Cuma günü Hacı Kılıç Camiinde kılınan sabah namazıyla devam ediyor. Sabah namazı sonrası devam eden sohbet programında ise değişik konular üzerinde sohbetler gerçekleştiriliyor.
Kayseri'nin 776 yıllık tarihi camisinde gerçekleştirilen buluşma sonrası, Şehir Tiyatrosu arakasında bulunan Konak Sokak'taki Vakıf Binasında çay ve simit ikramlı kahvaltı yapılıyor.