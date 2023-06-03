İlim semasında bir yıldız Mustafa Asım Köksal hoca anıldı

Hocanın torunu Diş Hekimi İlhan Karacalar’ın dilinden Mustafa Asım Köksal hocanın hayatı, eserleri ve düşünceleri ele alındı. Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu’nun yanısıra hocanın ailesinden bazı isimler ve dinleyiciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Unutulmaz Şahsiyetler programının devam ettiğini ve bu hafta ele alınacak ismin de ilim dünyamız için çok önemli bir şahsiyet olan Mustafa Asım Köksal hoca olduğunu belirtti.

Programda daha sonra Mustafa Asıl Köksal hocanın torunu İlhan Karacalar, hocanın hayatındaki dönüm noktalarını, özellikle ilmi yönden gelişmesine vesile olan olaylarla ilgili bilgiler verdi. Hocanın ilmi yönünün nasıl kuvvetli olduğunu ve Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatına da uzun yıllar hizmet veren önemli bir şahsiyet olduğunun altını çizdi.

Karacalar, hocanın özellikle İtalyan müsteşrik “Leone Caetani”nin yazdığı İslam Tarihi kitabındaki iftira ve çarpıtmalar konusundaki hassasiyetini dile getirdi. Bu şahsın yazdığı İslam Tarihi kitabında Peygamber Efendimize yönelik iftiralarına hocanın reddiye yazmasının bütün İslam dünyası açısından büyük yankılar meydana getirdiğini ve sevinçle karşılandığını ifade etti. İtalyan müsteşrik Caetani’nin yazmış olduğu İslam Tarihi kitabının birçok yalan ve yanlışlarla dolu olduğunu Mustafa Asım Köksal hocanın tespit ettiğini ve bu adama reddiye yazılması gerektiğini düşündüğünü, bu konuda İslam dünyasında herhangi bir çalışma yapılmadığını gördüğü için bu çalışmayı kendisinin yapmaya karar verdiğini anlattı. Hocanın bu önemli eseri uzun yıllar yaptığı ilmi çalışmalar neticesinde sonuçlandırarak İslam dünyasındaki büyük bir eksikliği giderdiğinin altını çizdi. Ayrıca Asım Köksal hocanın uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptığını belirterek, Başkanlığın bugün ki teşkilat şemasının oluşturulmasında da katkısının büyük olduğunu vurguladı.

27 MAYIS DARBECİLERİNİN YALANCI MÜSTEŞRİK LEONE CAETANİ’NİN KİTABINI BASMA GİRİŞİMİ

İlhan Karacalar konuşmasında çok önemli bir konuya da değindi. 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı’na Leone Caetani’nin İslam Tarihi kitabının basılması ile ilgili teklifin getirildiğini bu konunun gündem olduğunu belirtti. Bu önemli ve anlamlı girişimin Mustafa Asım Köksal hocanın yazmış olduğu iki ciltlik Caetani'ye Reddiye, yani İtalyan Müsteşrik Leone Caetani’nin yazdığı İslam Tarihi’ndeki isnad ve iftiralara cevap konulu kitabının basılması ile birlikte bu fikirlerinden vazgeçtiklerini ifade etti. İslam Tarihi ile ilgili birçok yalan ve iftiranın yer aldığı bir kitabın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılması gibi bir olumsuzluğun yaşanmamasının en önemli sebebinin hocanın yazdığı reddiye kitabı olduğunu vurguladı.

Hocanın yazdığı reddiye kitabın hem Türkiye’de hem de tüm İslam dünyasında büyük ses getirdiğini ve hocaya birçok İslam ülkesinden tebriklerin yağdığının altını çizdi. Bu reddiyenin ardından hocanın daha kapsamlı bir İslam tarihi kitabı yazmak için evini nasıl bir kütüphane haline getirdiğini ve uzun yıllar süren çalışması neticesinde 18 ciltlik İslam tarihi kitabını tamamlamayı başardığını anlattı. Bu önemli kitabın birçok ülkede tercümelerinin yapıldığını ve Pakistan’da düzenlenen bir yarışmada İslam Tarihi konusunda yazılmış en kapsamlı eser olarak ödüle birincilik ödülüne layık görüldüğünü ifade etti. En önemli amacının da bu eserin İngilizceye çevrilerek batıya da yayılması olduğunu fakat bu amacını gerçekleştiremediğini belirtti. İlhan Karacalar Mustafa Asım Köksal hocanın ilim aşığı ve ilme büyük önem veren bir şahsiyet olarak birçok ilim adamının yetişmesi konusunda da önemli katkıları ve bizzat kendisinin teşvik ve destek verdiği ve çok sayıda talebelerinin olduğunu da vurguladı.