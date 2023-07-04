İlim Yayma Cemiyeti 15. Yaz Okulu Açılış Programı gerçekleşti

İlim Yayma Cemiyeti yaz okulu açılış programı, 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleşti.

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  • 04.07.2023 12:16
  • Güncelleme: 04.07.2023 13:50
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İlim Yayma Cemiyeti 15. Yaz Okulu Açılış Programı gerçekleşti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlim Yayma Cemiyeti yaz okulu açılış programı, 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleşti.

Açılış Programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra İlim Yayama Cemiyeti Şube Başkanı Oğuz Memiş de katıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İlim Yayma Cemiyeti yönetim kurulu başkanı Oğuz Memiş, yönetim kurulu üyeleri ve kıymetli velilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen açılış programında 4-6 yaş grubu yaz okulu ve ilkokul/ortaokul öğrencilerimize yönelik yaz okulu programlarımızın tanıtımı yapıldı. 15’incisi düzenlenen yaz okulu programına 400’ü aşkın öğrenci kayıt yaptırdı.

İlim Yayma Cemiyetinin 15 yıldır düzenlenen yaz okulu programındaki hedefi; kendini bilen, milli ve manevi değerlerini tanıyan, ahlaki gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan nesiller yetiştirmektir. Bu amaç istikametinde uzun yıllardır hizmet eden cemiyet eğitimcilerine açılış programında yaptığı konuşmasında Vali Çiçek; “Yavrularımız sizlere emanettir. Emanetimize iyi bakacağınıza inanıyor ve başarılar diliyorum” diyerek iyi dileklerini iletti.

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İHA

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