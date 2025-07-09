İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi'nden 17. Yaz Okulu Programı Başladı
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi, çocuklara milli ve manevi değerleri kazandırmak amacıyla düzenlediği 17. Yaz Okulu programına, 50. Yıl Dedeman Ortaokulu'nda büyük bir coşku ve heyecanla başladı.
Minik yürekler, Kur’an-ı Kerim eğitimi, değerler eğitimi ile sosyal ve kültürel faaliyetler sayesinde hem bilgi edinip hem de eğlenecekleri bu güzel yaz günlerinde, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Program, çocukların gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor ve onların milli ve manevi değerlerle dolu bir yaz geçirmesine olanak tanıyor.