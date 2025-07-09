  • Haberler
  • Gündem
  • İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi'nden 17. Yaz Okulu Programı Başladı

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi'nden 17. Yaz Okulu Programı Başladı

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi, çocuklara milli ve manevi değerleri kazandırmak amacıyla düzenlediği 17. Yaz Okulu programına, 50. Yıl Dedeman Ortaokulu'nda büyük bir coşku ve heyecanla başladı.

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi'nden 17. Yaz Okulu Programı Başladı

Minik yürekler, Kur’an-ı Kerim eğitimi, değerler eğitimi ile sosyal ve kültürel faaliyetler sayesinde hem bilgi edinip hem de eğlenecekleri bu güzel yaz günlerinde, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Program, çocukların gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor ve onların milli ve manevi değerlerle dolu bir yaz geçirmesine olanak tanıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Engelsiz Çocukevi'nden Atlı Polis Tesisine Eğlenceli Ziyaret
Engelsiz Çocukevi'nden Atlı Polis Tesisine Eğlenceli Ziyaret
Kayseri Kariyer Merkezi 1437 Kişinin İstihdamına Aracılık Etti
Kayseri Kariyer Merkezi 1437 Kişinin İstihdamına Aracılık Etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kayseri'de desteklenecek yatırım konularını açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kayseri’de desteklenecek yatırım konularını açıkladı
Erciyes, Yerli ve Yabancı 25 Kulübün Kamp Tercihi Oldu
Erciyes, Yerli ve Yabancı 25 Kulübün Kamp Tercihi Oldu
Yıllardır beklenen proje çözüme kavuştu: Argıncık kentsel dönüşüm alanı ilan edildi
Yıllardır beklenen proje çözüme kavuştu: Argıncık kentsel dönüşüm alanı ilan edildi
Batı Trakya'dan Başkan Yalçın'a Çifte Teşekkür
Batı Trakya’dan Başkan Yalçın’a Çifte Teşekkür
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!