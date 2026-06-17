İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Yaz Okulu Başlıyor!

Yaz Okulu, temel dini eğitimler ve değerler eğitimi ile başlayacak. Katılımcılar, Kur’an-ı Kerim okuma ve anlama, Peygamber Efendimizin hayatı (Siyer), Adab-ı Muaşeret (Görgü Kuralları), sure ve dua ezberleri, ilmihal bilgileri gibi konularda eğitim alacaklar. Ayrıca, bilinç ve farkındalık seminerleri de programın önemli bir parçasını oluşturacak.

Spor ve fiziksel etkinlikler de yaz okulunun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yüzme, okçuluk, basketbol, futbol, voleybol, savunma sporları, bocce, dart ve masa tenisi gibi çeşitli spor dallarında katılımcılar, hem eğlenecek hem de fiziksel becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

Sanat, kültür ve eğlence aktiviteleri ise yaz okulunun eğlenceli yönünü ön plana çıkaracak. Zeka oyunları, beceri atölyeleri, geleneksel oyunlar, drama, musiki, geziler ve bilinç seminerleri ile öğrenciler hem eğlenecek hem de yeni şeyler öğrenme fırsatı yakalayacaklar.

Program, hafta içi her gün 09.30 - 16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve katılımcılara öğle yemeği de sağlanacak. Servis imkanı ile birlikte, ailelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği bir ortam sunulacak.

Son başvuru tarihi 28 Haziran 2026 olarak belirlenirken, kontenjanın sınırlı olduğu vurgulanıyor. Detaylı bilgi ve ön kayıt için 0352 231 38 66 veya 0541 231 38 66 numaralı telefonlardan iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, [www.iyckayseri.org](http://www.iyckayseri.org) adresinden de bilgi alabilirsiniz. Yazın tadını çıkarmak ve değerli bir deneyim yaşamak için bu fırsatı kaçırmayın!