İlim Yayma Cemiyeti'nden İslam Sanatları Sergisi: Yazı Medeniyeti

İlim Yayma Cemiyeti Gençlik Merkezi, 26 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında 'Yazı Medeniyeti | İslam Sanatları Sergisi'ni ziyaretçilere açıyor. Sergi, yazının kalbin tecellisini ve aklın kabiliyetiyle buluştuğu medeniyet dilini vurguluyor.

Kur’ân merkezli bir estetik yolculuğa çıkan sergi, Kûfî, Nesih, Sülüs, Dîvânî, Ta‘lîk ve Rik‘a gibi farklı yazı stillerini bir araya getirerek ziyaretçilerine zengin bir deneyim sunuyor.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Ebubekir İnan, yazıyı sadece "güzel" bir sanat olarak değil, aynı zamanda ölçü, ahlâk ve cemiyet kuran bir dil olarak değerlendirmeye davet ediyor.

Ziyaretçiler, bu eşsiz sergide yazının derin anlamlarını keşfederken, tarihî ve kültürel bir yolculuğa çıkma fırsatı bulacaklar.

???? Yer: Kayseri İlim Yayma Cemiyeti Gençlik Merkezi  

???? Tarih: 26 Şubat – 7 Mart (ziyarete açık)  
????️ Küratör: Doç. Dr. Ebubekir İnan

Bu sergi, yazının medeniyet üzerindeki etkisini anlamak ve derinlemesine bir bakış açısı kazanmak için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.

Haber Merkezi

