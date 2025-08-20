İlim Yayma Cemiyeti Öğrenci Yurtlarında Kayıtları Başladı

Türkiye’nin birçok ilinde kız ve erkek öğrencilere hizmet veren İYC yurtlarının, gençlere sadece barınma değil; aynı zamanda akademik, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunan bir eğitim ortamı sunduğu vurgulandı.

İYC Yurtlarında öğrenciler, güvenli, huzurlu ve konforlu bir yaşam alanında barınmanın yanı sıra;

• İlmi, fikri ve manevi gelişim programları,

• Kültürel etkinlikler, atölye çalışmaları ve söyleşiler,

• Sportif faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri

ile çok yönlü bir öğrenci hayatı tecrübe ediyor.

Yurt Eğitim Komisyonları bünyesinde kurulan topluluklar ve bu topluluklardan doğan atölye grupları sayesinde öğrenciler yalnızca katılımcı değil; aynı zamanda fikir üreten, uygulayan ve paylaşan bireyler haline geliyor. Ortak ilgi alanlarına göre oluşturulan bu yapılar, gençlere yeni beceriler kazandırırken sosyal ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyor.

Öğrencilerin milli ve manevi değerlere yönelik programlara katıldığını, ayrıca İlim Yayma Cemiyeti tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol aldıklarını belirten yetkililer, bu çalışmalarla gençlerin sorumluluk bilinciyle hareket etmelerinin teşvik edildiğini ifade etti.

Yeni dönem için çevrimiçi kayıtların başladığını duyuran İYC yetkilileri, detaylı bilgi almak ve ön kayıt başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin www.iyc.org.tr adresini ziyaret edebileceğini kaydetti.