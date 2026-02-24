İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu, Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

  • Haberler
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tarık Yüce ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, cemiyetin eğitime, gençliğe ve milli-manevi değerlere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Başkan Büyükkılıç, yönetim kuruluna teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, kamu ve sivil toplum kuruluşları (STK) arasındaki iş birliğinin toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu tür iş birliklerinin, toplumun her kesimine ulaşarak daha güçlü bir yapı oluşturulmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ve iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi açısından verimli geçti.

Haber Merkezi

