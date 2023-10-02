İlim Yayma Konuşulmayanı Konuştu!

Çocukta ve Ergende cinsiyet kimliği sorunlarına İlim Yayma Cemiyeti’nden çözüm önerileri. “Bu iş slogan atarak olmaz aileyi bilinçlendirerek olur.”

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından düzenlenilen Prof. Dr. Zeki BAYRAKTAR’ın konuşmacı olduğu “Çocukta ve Ergende Cinsiyet Kimliği” konulu konferans Melikgazi Belediyesi konferans salonunda 30.09.2023 tarihinde gerçekleşti.

Programa katılım yoğunluğunu eğitimcilerin ve ailelerin oluşturduğu gözlemlendi.

Yalnızca ülkemiz değil tüm Dünya üzerinde büyük bir sorun haline gelmiş ve aile mefhumunun yok olmasına zemin hazırlamaya başlamış olan Eşcinsellik kavramı nedir ve buna karşı koyma, gençleri ve çocukları bu durumdan korumanın yolları nedirin konuşulduğu bu konferans katılımcılar tarafından çokça ilgi gördü.

Kayseri İlim Yayma Cemiyeti, bir çok kişi ve kurumun konuşmaktan çekindiği fakat konuşulmadıkça kimsenin de dur diyemeyeceği bu furyaya olan tepkisini düzenlemiş olduğu konferans ile gösterdi.

Konferans esnasında Bayraktar, “Bu iş slogan atarak olmaz, aileyi ve ebeveyni bilinçlendirmekle olur. Çocukların ihtiyaç duyduğu sevgi, ilgi ve onay ebeveynler tarafından karşılanmalı. Bu savaşta en büyük savunmamız koşulsuz sevgidir. Ailelerde baba-oğul ve anne-kız etkileşimi arttırılmalı, hatalı ebeveyn davranışları yok edilmelidir. Bu olaya dur diyebilmek aileleri bilinçlendirmekle ve bu alanda çalışmaları arttırmakla mümkün olacaktır.” İfadelerini kullandı.

Program, katılımcılardan gelen soruların Zeki BAYRAKTAR tarafından yanıtlanması ile son buldu.