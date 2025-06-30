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  • İlk 1000 ihracatçı listesinde Kayseri'den 14 firma yer aldı

İlk 1000 ihracatçı listesinde Kayseri'den 14 firma yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) her yıl düzenlediği İlk 1000 İhracatçı Raporu'na göre, 2024 yılında en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmanın duyurulduğu listeye Kayseri'den 14 firma yer aldı.

İlk 1000 ihracatçı listesinde Kayseri'den 14 firma yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği İlk 1000 İhracatçı Raporu’na göre; birinci sırada HES Hacılar Elektrik A.Ş., üçüncü sırada Re-Ma Metal San. Tic. Ltd. Şti. ve dördüncü sırada ise ABC Uluslararası Transport Tic. Ve San. A.Ş. yer aldı. Öte yandan 2023 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği İlk 1000 İhracatçı Raporu’na göre 17 Kayseri firması varken, bu sayı 2024 yılında 3 firma azalarak 14’e geriledi. HES Hacılar Elektrik A.Ş ise Kayseri’de yine birinci sırada yer aldı.

İlk 1000 ihracatçı listesinde Kayseri'den 14 firma yer aldı

Haber Merkezi

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