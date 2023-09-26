İlk 500'e giren firma sayımız 1 azaldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 araştırma sonuçları açıklandı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İSO 500 sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

PAYLAŞ
  • 26.09.2023 12:21
  • Güncelleme: 26.09.2023 14:27
İlk 500'e giren firma sayımız 1 azaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022" araştırma sonuçları açıklandı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İSO 500 sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sıralamaya giren tüm firmaları kutlayan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “İSO ilk 500 sıralamasında 2021 yılında 18 firmamız yer almıştı. Bu yıl büyük çoğunluğu Kayseri OSB’de yerleşik 17 Kayserili firmamız İSO 500 listesine girmeyi başardı. Sıralamaya giren tüm firmalarımızı ülkemiz ekonomisine, ihracatına ve istihdamına sağladıkları büyük katkılardan dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan İlk 500 listesinde daha çok Kayseri firması görmeyi arzu ettiklerini dile getiren Başkan Yalçın, “Böylesine önemli bir listede, ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 17 firmayla temsil ediliyor olmak Kayserimiz adına gurur vericidir. Listedeki Kayserili firmalarımızın sayısının artması için elimizden gelen tüm gücümüzle sanayicilerimize katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açıklanan sonuçlara göre 2022 yılı İSO ilk 500 listesinde 17 Kayserili firma yer aldı. Listede HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. ilk sırada yer alırken, Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. ikinci, Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. ise üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl bu listede olmayan Kayseri Metal Center San. ve Tic. A.Ş., ve Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş. bu sene ilk 500’e giren Kayseri firmaları arasında yer aldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç: 'Türkiye'de Gold Standart Sertifikası'na sahip 6'ncı proje Büyükşehir'in'

Başkan Büyükkılıç: 'Türkiye'de Gold Standart Sertifikası'na sahip 6'ncı proje Büyükşehir'in'

İlk 500'e giren firma sayımız 1 azaldı

İlk 500'e giren firma sayımız 1 azaldı

İSO İlk 500'de 17 Kayseri Firması yer aldı

İSO İlk 500'de 17 Kayseri Firması yer aldı

İş dünyasından yapay zekaya talep artıyor

İş dünyasından yapay zekaya talep artıyor

Büyükkılıç'tan 'adaylık' açıklaması: 'Böyle bir pozisyonda şuraya adayım, buraya adayım demek şık değil, yakışmaz'

Büyükkılıç'tan 'adaylık' açıklaması: 'Böyle bir pozisyonda şuraya adayım, buraya adayım demek şık değil, yakışmaz'

Talas'ta tehlike arz eden yapılara geçit yok

Talas'ta tehlike arz eden yapılara geçit yok

Çok Okunanlar
1
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

2
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

3
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

6
Sivas Caddesi'nde hasarlı bina krizi

Sivas Caddesi’nde hasarlı bina krizi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor olağanüstü genel kurula gidiyor

Kayserispor olağanüstü genel kurula gidiyor

Melikgazi personelinden Kızılay'a kan bağışı

Melikgazi personelinden Kızılay'a kan bağışı

DAHA FAZLA
Peygamberimiz 1452 yıl önce bugün dünyaya geldi

Peygamberimiz 1452 yıl önce bugün dünyaya geldi

Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk 500'e giren 17 Kayseri firmasını tebrik etti

Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk 500'e giren 17 Kayseri firmasını tebrik etti

Bebeğini döverek öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet

Bebeğini döverek öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Başkan Palancıoğlu muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Palancıoğlu muhtarlarla bir araya geldi