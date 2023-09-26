İlk 500'e giren firma sayımız 1 azaldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022" araştırma sonuçları açıklandı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İSO 500 sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sıralamaya giren tüm firmaları kutlayan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “İSO ilk 500 sıralamasında 2021 yılında 18 firmamız yer almıştı. Bu yıl büyük çoğunluğu Kayseri OSB’de yerleşik 17 Kayserili firmamız İSO 500 listesine girmeyi başardı. Sıralamaya giren tüm firmalarımızı ülkemiz ekonomisine, ihracatına ve istihdamına sağladıkları büyük katkılardan dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan İlk 500 listesinde daha çok Kayseri firması görmeyi arzu ettiklerini dile getiren Başkan Yalçın, “Böylesine önemli bir listede, ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 17 firmayla temsil ediliyor olmak Kayserimiz adına gurur vericidir. Listedeki Kayserili firmalarımızın sayısının artması için elimizden gelen tüm gücümüzle sanayicilerimize katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açıklanan sonuçlara göre 2022 yılı İSO ilk 500 listesinde 17 Kayserili firma yer aldı. Listede HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. ilk sırada yer alırken, Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. ikinci, Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. ise üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl bu listede olmayan Kayseri Metal Center San. ve Tic. A.Ş., ve Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş. bu sene ilk 500’e giren Kayseri firmaları arasında yer aldı.