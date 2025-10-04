İlk 9 ayda en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği 2025 yılına ait yerli ve ithal araç satışlarına ilişkin verileri paylaştı. Yayınlanan raporda, 2025 yılının ilk 9 ayında satılan otomobil ve hafif ticari araçların yanı sıra yerli üretim TOGG markasının satış adetleri de yer aldı.

Bu kapsamda ilk 9 ayda 92 bin 95 Renault, 82.638 FIAT, 71.095 Ford, 59.747 Opel, 50.843 Nissan, 47.061 Hyundai, 46.459 Citröen, 34.369 BYD ve 30.003 adet Skoda marka araç satıldı. Yerli üretim TOGG marka araçlar ise ilk 9 ayda 23 bin 325 adet satıldı.