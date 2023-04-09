İlk akademik kuzular gözlerini dünyaya açtı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından bilimsel araştırmalar yürütmek için kurulan Kangal Koyunu 'Araştırma Çiftliği'nde ilk akademik kuzular dünyaya gözlerini açtı.

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  • 09.04.2023 10:26
  • Güncelleme: 09.04.2023 10:26
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İlk akademik kuzular gözlerini dünyaya açtı
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından bilimsel araştırmalar yürütmek için kurulan Kangal Koyunu ‘Araştırma Çiftliği’nde ilk akademik kuzular dünyaya gözlerini açtı.

Yaklaşık bir yıl önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından Sivas’a has ırk olan Kangal Akkaraman koyunlarını incelemek, ıslah etmek ve verim özelliklerini ortaya çıkartmak için Araştırma Çiftliği kuruldu. Kurulan bu çiftlikle birlikte veterinerlik öğrencileri teorik eğitimin yanında uygulamalıda eğitim de alabilmeye başladı. Doğumların devam ettiği ve koyunların yarısının kuzuladığı çiftlikte baharın müjdecisi olan ilk akademik kuzularda gözlerini dünyaya açtı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Takçı, yaptığı açıklamada Kangal koyununun çoğul gebeliğe de elverişli bir ırk olduğunu ifade ederek ilk kuzuları aldıklarını söyledi.

“Şuan doğumlarımızı gerçekleştiriyoruz”

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Takçı, ilkbaharın gelmesiyle birlikte ilk akademik kuzuları aldıklarını ifade ederek, “Burası Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Araştırma Çiftliği olarak kuruldu. Bir yıl önce buranın alt yapıları hazırlandı ve Temmuz ayında ilk koyunlarımızı aldık. Sonbahar aylarında koyunlarımızın koç katımlarını gerçekleştirdik. Şuan doğumlarımızı gerçekleştiriyoruz. Buradaki asıl gayemiz şuydu; bölgesel bir gen varlığımız olan kangal koyununun ıslah etmek ıslah ederken de onun verim özelliklerini ortaya çıkarmaktı. Bu amaçla yola çıktık. Bunun yanı sıra öğrencilerimize uygulama yaptırabilmek. Çünkü veteriner fakültesinde eğitim bir parçası uygulamalardır. Uygulamalar içinde çiftlik gerekiyor. Hemen veteriner fakültemizin üst kısmına yaptığımız bu çiftlik sayesinde öğrencilerimiz bol bol uygulama yapma fırsatı buluyor” dedi.

“İkizlik oranımız yüzde 30’ların çok üzerinde”

Koyunlardaki doğumlarda ikizlik oranının yüzde 30’ların üzerinde olduğunu ifade eden Takçı, “Kangal koyunu aslında milli gen varlığımız ancak bütün verim özellikleri ortaya konulmamış bir ırk. Biz bu çiftlikte kangal koyunu ve koçunun bütün verim özelliklerini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Normal de Kangal koyunu ikize yatkın bir ırk olmadığı belirtiliyordu literatürlerde ancak biz yaptığımız çalışmalarda Kangal koyununun ikize veya çoğul gebeliğe üçüze ve dördüze yatkın bir ırk olduğunu yeter ki doğru bir uygulama ile beslensin. İyi bir üreme yönetimi yapılsın. Bunlar sağlandığı takdirde kangal koyunu çoğul gebeliğe de elverişli bir ırk. Kuzu kayıplarımız yok. İlk yılın heyecanı oldu tabi bizde de. Çok güzel gidiyor. Şuana kadar kuzu kaybımız yok. İkizlik oranımız yüzde 30’ların çok üzerinde. Bu noktada başarılı olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İHA

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