İlk ara tatil bitti: Okullar açıldı

2025-2026 eğitim öğretim döneminde okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler, ilk ara tatilin ardından bugün ders başı yaptı. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026'da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 10-14 Kasım 2025 arasında yapılan ilk ara tatil sona erdi. Öğrenciler bu sabah ders başı yaptı. Takvime göre bir sonraki tatil sömestr olacak. Öğrenciler 19 Ocak 2026 Pazartesi günü yarıyıl tatiline girecek ve 30 Ocak 2026 Cuma günü tatil süreci tamamlanacak.

TAKVİME GÖRE TATİL GÜNLERİ

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl (sömestr) tatili: 19 - 30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026
İkinci dönem ara tatili: 16 - 20 Mart 2026
Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026

