İlk defa ekti, tonlarca elde etti

Sivas'ın Gemerek ilçesinde ilk defa kabak çekirdeği eken kadın girişimci 120 dönümlük araziden 15 ton kabak çekirdeği elde etmeyi başardı.

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  • 23.09.2023 11:06
  • Güncelleme: 23.09.2023 11:06
İlk defa ekti, tonlarca elde etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gemerek ilçesinde ilk defa kabak çekirdeği eken kadın girişimci 120 dönümlük araziden 15 ton kabak çekirdeği elde etmeyi başardı.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Elif İlhan, kolları sıvayarak Karagöl köyünde yaklaşık 120 dönümlük araziye kabak çekirdeği ekti. İlhan, hasadı yapılan kabak çekirdeklerinden yaklaşık 15 ton çekirdek elde etmeyi başardı. Verimin oldukça iyi olduğunu belirten İlhan, dönüm başına 120 kilo kabak çekirdeği aldıklarını söyledi. Gemerek İlçe Tarım Müdürü Cem Demir ise, bölgede 5 bin dekar alana kabak çekirdeği ekimi yapıldığını ifade etti.

Girişimci Elif İlhan, ilk defa kabak çekirdeği ektiklerine değinerek, "İlk defa 120 dönümlük bir araziye kabak ektik. Kabaklarımızın verimleri çok güzel. Dönüm başına 120 kilo alıyoruz. Maliyetlerin artmasından dolayı alış fiyatlarının yükselmesini istiyoruz. Kabak ekeceklere de ekmelerini tavsiye ederiz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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