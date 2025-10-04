İlk Ders Filistin: Filistin ve Yeni Ortadoğu Jeopolitiği konferansı gerçekleştirildi

  • Haberler
'İlk Ders Filistin: Filistin ve Yeni Ortadoğu Jeopolitiği' konferansı, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, üniversitelerin sadece ülkeleri için değil tüm insanlık için bilimsel sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen "İlk Ders Filistin: Filistin ve Yeni Ortadoğu Jeopolitiği" konferansı, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, üniversitelerin sadece ülkeleri için değil tüm insanlık için bilimsel sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mehmet Akif Kireçci ise Filistin meselesini tarihsel, siyasi ve sosyolojik boyutlarıyla ele alarak gençlere "Tarihi doğru kaynaklardan öğrenmek ve bilgi savaşında gerçekleri savunmak hepimizin sorumluluğudur." mesajını verdi.

