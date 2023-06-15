İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Sivas'tan kutsal topraklara gidecek olan 350 kişilik kafile dualarla uğurlandı.

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  • 15.06.2023 17:38
  • Güncelleme: 15.06.2023 17:38
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İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Sivas’tan kutsal topraklara gidecek olan 350 kişilik kafile dualarla uğurlandı.

Kafilenin hareketi öncesinde hacı adayları için Sivas İl Müftülüğü tarafından Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde program düzenlendi.

Programa İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ile hacı adaylarının akrabaları katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, “Gittiğiniz mübarek beldelerde ve ziyaret ettiğiniz yerlerde ülkemiz ve milletimiz adına dua etmeyi unutmayınız. Milletimizin birlik ve beraberliği için dua etmeyi unutmayınız. Sizlerin de ilimizi oralarda en güzel şekilde temsil edeceğinize inancımız tamdır. Bu vesileyle şimdiden haccınızın mebrur olmasını Cenabı Hakk’tan niyaz ediyorum. Rabbim sağlıklı şekilde gidip gelmeyi nasip eylesin” dedi.

Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ise "Rabbim, haccınızı ve diğer ibadetlerinizi kabul eylesin. Haccın hikmet ve gayesini idrak ederek, sağlık ve sıhhat içerisinde hac ibadetinizi yapmayı ve tekrar yuvanıza dönmeyi Yüce Allah sizlere ve tüm mümin kardeşlerimize nasip etsin" ifadelerine yer verdi.

Daha sonra Altınyayla İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli’nin yaptığı duanın ardından okunan ezan ile birlikte 350 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.

İHA

Kayseri Gündem
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