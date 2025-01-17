İlk kez gelecekti: Müsavat Dervişoğlu'nun Kayseri programı iptal edildi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM 28. dönem İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar'ın vefat etmesi nedeniyle Kayseri programının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
18 Ocak Cumartesi Günü Kayseri'ye gelmesi beklenen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM 28. dönem İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar'ın vefat etmesi nedeniyle Kayseri programını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.