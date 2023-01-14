İlk kez MELMEK'te açılan Bohem Tabak Kursu yoğun ilgi gördü

Melikgazi Belediyesi tarafından kadınların zamanlarını sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmelerine, hobi edinmelerine, yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla birbirinden farklı yeni kurslar açılıyor.

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  • 14.01.2023 11:12
  • Güncelleme: 14.01.2023 11:21
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İlk kez MELMEK'te açılan Bohem Tabak Kursu yoğun ilgi gördü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi tarafından kadınların zamanlarını sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmelerine, hobi edinmelerine, yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla birbirinden farklı yeni kurslar açılıyor.

Bu çerçevede yeni açılan bohem tabak yapım kursunda kadınlar hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. İlk kez Melikgazi Belediyesi MELMEK çerçevesinde ilk kez açılan bir branş olan Bohem Tabak kursunun kadın kursiyerler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yeni başlattığımız bohem tabak kursu severek ve ilgiyle karşılanan bir kursumuz oldu. Her yıl açtığımız kurslara ilave olarak yeni kurs branşları da açarak seçeneklerimizi artırıyoruz. Kurslarımız da eğitim dışında sosyalleşme ve el becerisi de kazanıyorlar. Aldıkları eğitimden sonra katıldıkları kurslar üzerine kendileri için gelir de sağlayabilecekler. Kadınlarımız burada hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Melikgazi Belediyesi MELMEK adı altında birçok sosyal tesislerimiz mevcuttur kurslarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde kayıtlarını yaptırabilirler. Yeni kurslar açmaya devam ederek vatandaşlarımıza farklılık kazandırmaya devam edeceğiz. Kurslarımız hakkında detaylı bilgi için www.melikgazi.bel.tr adresinden bilgi alabilir, online başvurunuzu yapabilirsiniz” dedi.

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İHA

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