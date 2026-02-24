'İlk Orucum İlk İftarım' Programında Gönül Sofrası Çocuklarla Bereketlendi

Programın Detayları

- Ezan Vakti Heyecanı: Çocuklar, ezan vaktini sabırsızlıkla beklerken, bu özel anın keyfini çıkardılar.

- Değerler Eğitimi: Programda, çocuklara değerler, din ve İslamiyet hakkında bilgi verildi. Oruç tutmanın önemine vurgu yapıldı.

Eğlenceli Aktiviteler

Programın sonunda, çocuklara yönelik Hacivat-Karagöz gösterisi düzenlendi. Bu gösteri, katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Ayrıca, çocuklara hediyeler dağıtılarak etkinlik daha da özel hale getirildi.

Bu tür etkinlikler, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunurken, Ramazan ayının anlamını da pekiştiriyor. Melikgazi Belediyesi, geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik projelerle bu tür etkinlikleri desteklemeye devam ediyor.