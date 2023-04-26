İlk seferine çıkan Yüksek Hızlı Tren Sivas'a ulaştı

Sivas’ta Cumhuriyet tarihinin en büyük kamu katırımı olarak değerlendirilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı, bugün gerçekleştirilen ilk seferiyle hizmete alındı. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen Ankara-Sivas hızlı tren hattı ile 12 saatlik seyahat süresi 2 saate kadar gerileyecek.

Yüksek Hızlı Tren ilk seferinde Ankara’dan hareket ederek; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli istasyona uğrayıp Sivas’a ulaştı. Trenin ilk yolcuları arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da yer aldı.

Sivas Yüksek Hızlı Tren Garı’nda trenden inen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, burada ilk protokolü ve Sivas milletvekilleri tarafından karşılandı. Çocuklar Oktay’a çiçek sundu. Oktay, polis merasim mangasını selamladı.

Ankara-Sivas arasındaki 603 km mesafeyi 405 km’ye düşürecek olan Ankara-Sivas hızlı tren hattı ile 12 saat olan seyahat süresi 2 saate düşüyor. Yüksek Hızlı Tren, Mayıs ayı sonuna kadar Ankara-Sivas arasında ücretsiz olarak hizmet verecek.