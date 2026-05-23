İlk Yapay Zeka Sinema Fimi Vizyonda: Artık kimse artislik yapamayacak'

Yapay zekâ ile iki haftada film üretildi

San Francisco merkezli Higgsfield AI şirketinin geliştirdiği “Hell Grind” adlı aksiyon-macera filmi, Cannes Film Festivali’nde izleyiciyle buluştu. Dört sokak hırsızının cehenneme sürüklenen hikâyesini anlatan yapımın dikkat çeken yönü ise filmdeki tüm karakterlerin, mekânların ve objelerin yapay zekâ ile oluşturulmuş olması.

95 dakikalık film yalnızca iki haftada tamamlanırken, proje için yaklaşık 500 bin dolarlık bütçe harcandığı açıklandı. Şirket, maliyetin yüzde 80’inin yapay zekâ modellerini çalıştırmak için gereken yüksek işlem gücü ve bilgisayar altyapısına ayrıldığını belirtti.

Sektör uzmanlarına göre benzer bir yapımın geleneksel yöntemlerle hazırlanması milyonlarca dolarlık bütçe ve aylar süren prodüksiyon süreçleri gerektirebiliyor. Bu yönüyle yapay zekâ, özellikle bağımsız yapımcılar ve küçük stüdyolar için önemli bir alternatif olarak görülüyor.

“Yapay zekâ kaliteyi de artırabilir”

Film ekibinde yer alan yönetmen Adilet Abish, yapay zekânın yalnızca maliyet düşürmek için değil, yaratıcı süreçleri hızlandırmak için de kullanılabileceğini söyledi.

Abish, “Asıl hedefimiz hikâye anlatmaktı. Yapay zekâ ise bu hikâyeyi dünyaya göstermek için yeni bir araç sunuyor” dedi.

Higgsfield içerik sorumlusu Adil Alimzhanov ise yapay zekâ ile içerik üretiminin sanıldığı kadar otomatik olmadığını belirterek, klasik sinema bilgisinin hâlâ kritik önemde olduğunu ifade etti.

“Kamera açıları, sahne geçişleri ve görsel ritim gibi detayları bilmek gerekiyor. Yapay zekâ bir araç ama kaliteli sonucu ortaya çıkaran hâlâ yaratıcı ekip” değerlendirmesinde bulundu.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Hakan TOPUZOĞLU da, yapay zekâ konusunda sürekli tehdit senaryolarının konuşulduğu bir ortamda sağlıklı bir bakış açısı geliştirmenin zorlaştığını belirterek, teknolojik dönüşümün doğru okunması gerektiğini söyledi.

TOPUZOĞLU, “Yapay zekâ sadece maliyet düşüren bir sistem değil; doğru kullanıldığında içerik kalitesini artıran ve üretim süreçlerini hızlandıran önemli bir fırsat sunuyor. Sürekli riskleri konuşarak bu dönüşümün dışında kalmak yerine, yerel yapım şirketlerinin bu alanda çalışma yapması ve yeni teknolojilere adapte olması gerekiyor. Bu fırsat trenini kaçırmamak lazım” ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre yapay zekâ destekli prodüksiyon sistemleri, daha düşük bütçelerle daha yüksek görsel kalite elde edilmesini mümkün hâle getirebilir. Özellikle kısa film, reklam, sosyal medya videosu ve dijital haber içeriklerinde bu teknolojilerin kullanımının hızla artması bekleniyor.

Yerel yapım şirketleri için fırsat olabilir

Teknoloji uzmanları, yapay zekâ tabanlı içerik üretim araçlarının yalnızca Hollywood için değil, yerel medya ve film sektörü için de önemli fırsatlar sunduğunu belirtiyor.

Yüksek prodüksiyon maliyetleri nedeniyle birçok projeyi hayata geçirmekte zorlanan yerel yapım şirketlerinin, yapay zekâ destekli sistemlerle daha kısa sürede ve daha düşük bütçeyle kaliteli işler ortaya koyabileceği ifade ediliyor.

Özellikle Anadolu’daki bağımsız yapım ekipleri, dijital medya girişimleri ve yerel haber platformlarının bu dönüşüme erken adapte olmasının rekabet açısından kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Sektör temsilcileri, önümüzdeki yıllarda yapay zekâ destekli yerli kısa filmler, reklam kampanyaları ve dijital haber prodüksiyonlarının yaygınlaşmasının sürpriz olmayacağını vurguluyor.