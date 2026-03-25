İLKE Vakfı'ndan Anlamlı Rapor: Türkiye'de Öşür Potansiyeli Yoksulluğu Karşılayabilir

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, Türkiye’de hesaplanan öşür potansiyelinin, mutlak yoksulluk sınırına dayalı kaynak açığını tüm bölgelerde karşılayabilecek düzeyde olmasıdır. Bu sonuç, tarihsel bir ibadet olan öşrün, günümüz sosyal politikaları açısından da somut ve uygulanabilir bir imkân sunduğunu göstermektedir.

Geleneksel Bir İbadetten Güncel Bir Sosyal Politika Aracına

Tarım ürünlerinin zekâtı olan öşür, yalnızca bireysel bir dini yükümlülük değil; aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir mekanizma olarak öne çıkmaktadır. Ancak günümüzde büyük ölçüde bireysel düzeyde ve sınırlı biçimde yerine getirilen bu ibadetin sahip olduğu potansiyelin yeterince değerlendirilmediği görülmektedir.

İKAM tarafından hazırlanan bu çalışma, öşrün fıkhi temellerini ve tarihsel arka planını ele almanın yanı sıra, 2021 yılı verileri üzerinden geliştirilen yöntemsel bir çerçeve ile Türkiye’deki öşür potansiyelini il ve bölge düzeyinde detaylı biçimde analiz etmektedir.

Bölgesel Analiz, Somut Politika Önerileri

Raporda, tarımsal üretim, sulama durumu, nisâb ve bekâ şartları dikkate alınarak yapılan hesaplamalarla, öşür potansiyelinin yoksullukla mücadelede nasıl etkin bir rol oynayabileceği ortaya konulmaktadır. Çalışma aynı zamanda:

Türkiye’de uzun yıllardır yapılmayan mikro veriye dayalı kapsamlı bir öşür potansiyeli analizini sunmakta,Bölgesel farklılıkları dikkate alan özgün bir metodoloji geliştirmekte,Politika yapıcılar ve uygulayıcılar için somut öneriler ortaya koymaktadır.

Kurumsal İş Birliği ve Güven Mekanizmaları Önemli

Raporda, öşür potansiyelinin toplumsal faydaya dönüşebilmesi için şeffaf, güvenilir ve kurumsallaşmış mekanizmaların geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu kapsamda kamu, sivil toplum ve yerel aktörler arasında kurulacak iş birliklerinin belirleyici rol oynayacağı ifade edilmektedir.

Toplumsal Dayanışmanın Yeniden İnşası İçin Bir Fırsat

İLKE Vakfı tarafından yayımlanan bu rapor, yalnızca akademik bir katkı sunmakla kalmamakta; aynı zamanda Türkiye’de toplumsal dayanışma, adalet ve refahın yeniden düşünülmesi için önemli bir zemin oluşturmaktadır.

Kamuoyunun, araştırmacıların ve karar alıcıların dikkatine sunulan rapor, öşrün günümüz şartlarında yeniden değerlendirilmesine yönelik güçlü bir çağrı niteliği taşımaktadır.

Raporu incelemek için: https://ilke.org.tr/tr/yayin-detay/turkiye-de-osur-potansiyeli-ve-yoksulluk-bolgesel-bir-inceleme