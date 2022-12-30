İlköğretim Öğrencilerine Dergi Hediyesi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Hayırsever İş İnsanı Suat Köylüoğlu, Öksüt Madencilik Çevre ve Sosyal Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan ve Halkla İlişkiler Ekibi'nin katılımıyla Turan Köylüoğlu Ortaokulu'nda gerçekleşen programda, 'Minik Madenci Bilim ve Doğa' dergileri öğrencilere hediye edildi.

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  • 30.12.2022 12:44
  • Güncelleme: 30.12.2022 13:30
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İlköğretim Öğrencilerine Dergi Hediyesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Hayırsever İş İnsanı Suat Köylüoğlu, Öksüt Madencilik Çevre ve Sosyal Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan ve Halkla İlişkiler Ekibi’nin katılımıyla Turan Köylüoğlu Ortaokulu’nda gerçekleşen programda, ’Minik Madenci Bilim ve Doğa’ dergileri öğrencilere hediye edildi.

Çocuk gelişimi uzmanları desteği ile hazırlanan, çocukların madencilik ve yer bilimleri alanında detaylı bilgi sahibi olmasını amaçlayan Minik Madenci Bilim ve Doğa dergisi, madencilik ve yer bilimleri hakkındaki temel bilgilerin yanı sıra; çocuklar için çok sayıda eğitici oyun ve bulmaca içeriğine de yer veriyor. Madencilik faaliyetleri haricinde; dünyanın oluşumu, volkanlar, fosiller, kristaller, jeotermal, su, ormanlar gibi doğaya ait bilgiler de çocukların anlayacağı eğitim diliyle dergide yer alıyor.

Öksüt Madencilik Çevre ve Sosyal Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, çocukların yer altı kaynaklarını daha yakından tanımalarına imkan sağlayacak olan ve eğitim faaliyetleri ile birlikte kişisel gelişim süreçlerine katkı sunacak bu çalışmayı onlarla buluşturmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Özkayhan; "Söz konusu çalışmanın, geçtiğimiz günlerde protokolü imzalanan son derece önemli bir eğitim yatırımı olarak göze çarpan Develi Akademik Gelişim ve Başarı Projesi’nin ana hedefi olan akademik gelişim sürecine önemli katkılar sunacağını bilmek bizleri çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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