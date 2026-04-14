İlkokul öğrencilerini taşıyan servis kaza yaptı: 6 yaralı

Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesinde meydana gelen kazada, ilköğretim öğrencilerini taşıyan servis ile rehabilitasyon merkezine ait servis kaza yaptı. Kazada 6 öğrenci yaralandı.

Mehmet AKCAN

Olay, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Çeltik sokak ve Camdüzü sokak kesişiminde meydana geldi.

İlköğretim öğrencilerini taşıyan servis ile rehabilitasyon merkezine ait servis çarpıştı. Kazada, aralarında 5 öğrencinin olduğu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan 6 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazada, maddi hasar meydana gelirken araçlar, olay yerine gelen çekici ile bulunduğu alandan kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri'de suça sürüklenen çocuk için ERVA ile rehabilitasyon kararı
Kayseri’de suça sürüklenen çocuk için ERVA ile rehabilitasyon kararı
Kayseri'de 'Sıfır Atık Çalıştayı' düzenlendi
Kayseri’de ‘Sıfır Atık Çalıştayı’ düzenlendi
DigiConnect Projesi için Belçika ve Çekya Büyükelçileri Kayseri'de bir araya geldi
DigiConnect Projesi için Belçika ve Çekya Büyükelçileri Kayseri’de bir araya geldi
Kayseri'nin Güçlü Bisiklet Takımı Antalya'daki İlk GranFondo'da 4 Podyum Elde Etti
Kayseri’nin Güçlü Bisiklet Takımı Antalya’daki İlk GranFondo’da 4 Podyum Elde Etti
İl Müftüsü Ayvaz'dan TDV Kayseri Şubesi'ne ziyaret
İl Müftüsü Ayvaz’dan TDV Kayseri Şubesi’ne ziyaret
3 çocuk babası, 36 yıldır ayakkabı tamir ederek geçimini sağlıyor
3 çocuk babası, 36 yıldır ayakkabı tamir ederek geçimini sağlıyor
