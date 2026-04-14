İlkokul öğrencilerini taşıyan servis kaza yaptı: 6 yaralı
Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesinde meydana gelen kazada, ilköğretim öğrencilerini taşıyan servis ile rehabilitasyon merkezine ait servis kaza yaptı. Kazada 6 öğrenci yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Çeltik sokak ve Camdüzü sokak kesişiminde meydana geldi.
İlköğretim öğrencilerini taşıyan servis ile rehabilitasyon merkezine ait servis çarpıştı. Kazada, aralarında 5 öğrencinin olduğu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif şekilde yaralanan 6 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kazada, maddi hasar meydana gelirken araçlar, olay yerine gelen çekici ile bulunduğu alandan kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.