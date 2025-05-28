'İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası' ödül töreniyle son buldu

Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası’, ödül töreni düzenlendi. İlkokul öğrencilerinin katıldığı turnuva, B Kategorisi 6–7 yaş ve A Kategorisi 8–9 yaş olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Turnuva, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Satrancın çocukların zekâ gelişimine büyük katkı sağladığını söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Strateji, sabır ve zekâyı geliştiren satrancı şehrimizde daha geniş kitlelere ulaştırmak, ulusal ve uluslararası başarılar elde edecek Türkiye şampiyonları yetiştirmek istiyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimize bu yıl hizmete sunduğumuz Kayseri’mizde tek, Türkiye’de ise sayılı olan tesisimiz, Türkiye’nin geleceği gençlerimize armağan olsun. Amacımız; çocuklarımızın bedenen, zihnen ve ruhen gelişimlerini desteklemek" ifadelerini kullandı.