İlkokullarda 'Deprem Avı' etkinliği düzenlenecek
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 10 Ekim 2025 Cuma günü, ilkokul öğrencilerine yönelik 'Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe ÇARE' etkinlikleri kapsamında 'Deprem Avı' etkinliği gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 10 Ekim 2025 Cuma günü, ilkokul öğrencilerine yönelik "Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe ÇARE" etkinlikleri kapsamında "Deprem Avı" etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlikte çocuklar, depremle ilgili temel kavramları bir kelime bulmacası aracılığıyla eğlenerek öğrenecek ve afet bilinci kazanacak. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu etkinlikle afet bilincinin küçük yaşlardan itibaren oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefliyor.