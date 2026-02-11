  • Haberler
  • Asayiş
  • İller arası uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda iller arası uyuşturucu madde nakleden ve ticaretini yapmayı planlayan Ü.A.(48), Ö.Y.(29) ve A.Y.(26) yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından iller arası uyuşturucu madde nakleden ve ticaretini yapmayı planlayan şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.2 ayrı eş zamanlı operasyon neticesinde; Ü.A.(48),
    Ö.Y.(29) ve A.Y.(26) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; toplam 1 kilo 200 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Bahse konu üç şüpheli şahıs 11.02.2026 günü "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

