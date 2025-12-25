İmalat sanayi kapasite kullanım oranları açıklandı

  • Haberler
TCMB'nin Aralık ayı imalat sanayi KKO verilerine göre mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı yüzde 74,4 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını açıkladı.

Aralık ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 799 iş yeri tarafından iktisadi yönelim anketine verilen yanıtlar doğrultusunda; imalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı geçen aya göre yüzde 0,1 artarak yüzde 74,2 oldu ve mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise geçen aya göre değişim göstermeyerek yüzde 74,4’te sabit kaldı.

Haber Merkezi

