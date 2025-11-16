İmalat sektöründe istihdam yüzde 26 arttı

TÜİK ve TCMB işbirliğiyle hazırlanan sektör bilançoları araştırma raporuna göre imalat sektöründe istihdam 4 milyon 247 bin 85’e yükselerek 5 yılda yüzde 26 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlanan ‘Sektör Bilançoları 2024’ araştırmasının sonuçları yayınlandı.

Buna göre imalat sektöründe çalışan sayısı 2019-2024 döneminde yüzde 26 artış göstererek 4 milyon 247 bin 85’e yükseldi ve sektörde faaliyet gösteren firma sayısı da yüzde 60 artarak 180 bin 637’ye çıktı.

Verilere göre gıda ürünlerinde gıda ürünleri imalatı alanı, 484 bin 567 istihdam ve 19 bin 865 firmayla istihdamdan en fazla paya sahip olduğu kayda geçti.

SEKTÖRÜN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 10 KAT ARTTI

İmalat sektörünün aktif büyüklüğü 2019’da 2 trilyon 330 milyar 829 milyon lira seviyesindeyken 5 yıllık süre içerisinde 10 kat artış göstererek 25 trilyon 676 milyar 467 milyon liraya çıktı.

TOPLAM SATIŞIN YÜZDE 74’Ü YURT İÇİNDEN

İmalat sektörünün 2019-2024 arasında yurt içi satışları 17 trilyon 243 milyar 591 milyon 611 bin lira, yurt dışı satışları ise 5 trilyon 722 milyar 325 milyon 860 bin lira olarak kayda geçti ve toplam satışların yüzde 74’ü yurt içinden, 25’i ise yurt dışından elde edildiği görüldü.

İmalat sektöründe AR-GE (Araştırma-Geliştirme) giderleri 2024’te 73 milyar 325 milyon 412 bin liraya çıktı ve 2019’dan bu yana AR-GE giderleri 12 kat arttı.

Sektörde satış, pazarlama ve dağıtım giderleri ise 2024’te 980 milyar 852 milyon 526 bin liraya yükseldi ve 2019’dan bu yana 9 kat artış yaşandı. 2019 yılında bu rakam, 100,9 milyar liraydı.