İmam, çocuklar için camiye bakkal kurdu

Sivas'ta cami imamı çocuklara camiyi sevdirmek ve farkındalık oluşturmak için camiye bakkal kurdu.

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  • 25.03.2023 10:37
  • Güncelleme: 25.03.2023 10:37
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İmam, çocuklar için camiye bakkal kurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta cami imamı çocuklara camiyi sevdirmek ve farkındalık oluşturmak için camiye bakkal kurdu.

Gürün ilçesinde bulunan Hayranibaba Camii imamı Ahmet Merdan, çocuklara camiyi sevdirmek ve farkındalık oluşturmak adına cami içerisine mini bakkal kurdu. İmam Merdan teravih namazına çocukların ilgisini artırmak için kendi imkanlarıyla içerisinde kek, çikolata, meyve suyu, lolipop, balon gibi malzemelerle hazırladığı rafların üzerine ‘Hoş geldiniz Caminin Gülü Çocuklar’ yazarak caminin bir köşesine koydu. İmam Merdan teravih namazını kılmak için camiye gelen çocuklara raflarda bulunan malzemeleri ikram ediyor.

“Allah razı olsun çocuklarımız camiyi dolduruyor”

Cami imamı Ahmet Merdan, çocukların camiye olan ilgisinin arttığını belirterek, “Çocuklar camiye keyifle geliyor diğer arkadaşlarına da vesile oluyor bu işten hem cemaat hem de çocuklar memnun. Çocuklarımızı camiye teşvik amacıyla bir farkındalık oluşturmak istedik. Çocuklarımız camiyi dolduruyor” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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