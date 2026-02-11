İmam hatip okulları mesleki yarışmaları il finali tamamlandı

Kayseri’de 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları İl Finali gerçekleştirildi. 240 imam hatip öğrencisinin katıldığı organizasyonda il birincileri belirlendi. Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yarışmalar, erkek öğrenciler için Kocasinan Ayşe Ahmet İnci Camii’nde, kız öğrenciler için ise Melikgazi 50. Yıl Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapıldı.

Burada konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı olarak Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün gelenekselleşen bir tavır içerisinde Türkiye genelinde düzenlemiş olduğu dört kategoride İmam Hatip okulları arasında bir yarışmamız var. O da; hafızlık, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, ezan okuma yarışması ve hitabet adı verdiğimiz dört kategoride bu yarışmalar düzenleniyor. İlimizde de bugün itibarıyla bu yarışmaların finallerini gerçekleştirmiş oluyoruz. Tüm İmam Hatip ortaokullarımızdan ve İmam Hatip liselerimizden bu yarışmaya öğrencilerimiz katılıyorlar. Yaklaşık 240 öğrencimiz bu elemelerden geçti. Bugün finallerini yaptığımız yarışmanın neticesinde de hem ezan okuma yarışmasında, Kur'an'ı güzel okuma yarışmasında, hafızlıkta ve hitabet sanatında, hitabet sunumunda bizi temsil edecek çocuklarımızı bugün buradan seçmiş olacağız. Burada seçilen çocuklarımız bizi bölge finallerinde ve ardından da Konya'da gerçekleştirilecek olan Türkiye finallerinde temsil etmiş olacaklar. Ben yarışmaya katılan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Onları bu yarışmaya hazırlayan, onları bilgiyle donattıkları gibi beceriyle de teçhiz eden öğretmenlerimize, onları yetiştiren tüm kadroya, ekibime teşekkür ediyorum" diye konuştu.