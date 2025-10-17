İmam Hatip okullarının açılış yıl dönümünde kutlama programı düzenlendi

İmam Hatip okullarının yeniden açılışının 74. yıl dönümü sebebiyle Kayseri Merkez İmam Hatip Lisesi’nde kutlama programı düzenlendi. Programa, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve mehter takımının gösterisiyle başlayan program, Kur’an tilaveti ile devam etti.

Programda konuşan Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, “Değerler noktasında bir yanlışımız olduğu zaman, “Aaa, bir de imam hatipliymiş” diyecekler. O yüzden hata yapma şansımız yok denecek kadar, dikkatli olmalısınız. Her zaman önder olmalı, lider olmalısınız. Topluma ışık saçmak sadece sınavlarda başarılı olmak değil; hayatta kullanmak için bu okullarda bu bilgileri öğreniyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Her şey bir hayalle başlar. İşte, 74 yıl önce başlayan bu hayal küçük yumaklar hâlinde toparlanmış, büyük bir kütle hâline gelmiş ve bugün tüm insanlığın umudu, vicdanı, neşesi hâline gelmiştir. Kendimizle ne kadar gurur duysak azdır. Hayranı olmaktan, talebesi olmaktan ve hâlâ talibi olmaktan onur ve gurur duyduğum imam hatip okullarımızın kuruluş yıl dönümü kutlu, mübarek olsun” açıklamasını yaptı.



İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Biz kimliğimizi, şahsiyetimizi ve hâlihazırdaki durumumuzu bu güzel yuvalardan aldık. İlahi kelimetullah ile, besmele ile, tevhid nidalarıyla beraber duvarlarına konulan taşlarla oluşturulan bu ilim yuvaları, manevi mekânlar; kurulduğu günden günümüze kadar ülkemizin hem maddi mimarisini, hem de buradan yetişen değerlerimizle manevi mimarlarını oluşturmuştur. Ülkemizin manevi mimarlık görevini üstlenmişlerdir. Kürsülerimizde, mihraplarımızda, minberlerimizde; bunun yanında Millî Eğitim okullarımızda, ülkemizin bütün kurumlarında, hatta daha da ötesinde. Cumhurbaşkanımız gibi bir liderin yetişmesi de bu güzel okullardan olmuştur”şeklinde konuştu.

Kayseri Merkez İmam Hatip Lisesi Müdürü Şenol Doğan ise; “Ülkemizde ilk açılan imam hatiplerden bir tanesi de Kayseri İmam Hatip Lisesi’dir. Bu A Blok, onun için tarihi bir değeri vardır. Programın burada yapılmak istenmesi de bundan kaynaklanıyor. O bina taş binadır. O binanın taşlarını çeken amcalarımıza, takılarını oraya bağışlayan teyzelerimize, o gün dualarla ve gözyaşlarıyla açılış yapan İl Müftümüz Hacı Hüseyin’e ve o güzel insanları rahmetle, minnetle yâd ediyoruz” diye konuştu.