İmamdan örnek davranış

Sivas Altınyayla Başören Köyü Cami İmam Hatibi Demirbaş, görev yaptığı köyde Kur'an kursu bulunmaması dolayısıyla kendi imkanlarıyla getirdiği sıra ve masalarla caminin bir bölümünü Kur'an kursuna çevirdi.

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  • 09.08.2023 10:08
  • Güncelleme: 09.08.2023 10:08
İmamdan örnek davranış
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Altınyayla Başören Köyü Cami İmam Hatibi Demirbaş, görev yaptığı köyde Kur’an kursu bulunmaması dolayısıyla kendi imkanlarıyla getirdiği sıra ve masalarla caminin bir bölümünü Kur’an kursuna çevirdi.

Camiyi ziyaret eden İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, 35 öğrenciye eğitim verilen kurs hakkında İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli’den bilgi alarak din görevlisi Latif Demirbaş’a teşekkür etti.

Müftü Altunkaya, “Din görevlimiz kendi imkan ve gayretleriyle oluşturduğu kursta çocuklarımıza yıl boyu dini eğitim veriyor. Camiler sadece ibadet mekanı değil birer eğitim yuvasıdır. Hocamızın gayret ve çalışmalarını tebrik ediyoruz. Şu gerçeği bir daha hatırlayalım ki Yüce Rabbimiz gayretimiz ölçüsünde bize başarı veriyor. Hocamızın köyde oluşturduğu bu kursla 35 yavrumuza yıl boyu Kur’an-ı Kerim eğitimi başta olmak üzere dini eğitim veriyor. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.

Çocuklarla bir süre sohbet eden İl Müftüsü Altunkaya, ziyaret sonunda çocuklara çeşitli hediye ve ikramlarda bulundu.

İHA

Kayseri Gündem
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