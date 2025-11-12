İmamoğlu davasında Kayserili iş insanı ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden başlayan süreci içeren iddianame geçtiğimiz gün tamamlandı. İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun isteğiyle danışman olarak görev yaptığını belirten Yakup Öner, Savcılık’a verdiği ifadede dikkat çeken isimler yer aldı. İddianamede Artaş Holding ve Avrupakent GYO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Kayserili iş insanı Süleyman Çetinsaya’nın adı geçiyor.

ÇETİNSAYA, İDDİANAMEDE ŞÜPHELİ SIFATIYLA YER ALIYOR

İfadesinde Yakup Öner, Çetinsaya’nın Vadi İstanbul yol planlama onayı, Profilo AVM ve İstanbul'un farklı bölgelerindeki projeleri için sisteme 1 milyon dolar vermesini istediklerini Çetinsaya’nın da kız yurdu yapımı için bunu kabul ettiği ve ekstra 500 bin dolar nakit ödeme yaptığını belirtiyor.

İddianamede ‘şüpheli’ sıfatıyla yer alan Çetinsaya için "Süleyman Çetinsaya'nın rüşvet verme fiiline uyan TCK 252/1, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları gerektiği anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.