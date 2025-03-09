İmamoğlu'ndan Kayseri'de Ekonomik Eleştiriler: 'Uzun Süredir İstihdam Yaratamıyor'

Erciyes Kültür Merkezi’nde konuşan İmamoğlu, Kayseri’nin ekonomik durumuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Kayseri'nin Potansiyeli Kullanılamıyor"

Kayseri’nin toplam gelirde Türkiye'nin en zengin 13’üncü ili olmasına rağmen, kişi başına milli gelirde 23. sırada yer aldığını belirten İmamoğlu, “Girişimciliğiyle, üretme kabiliyeti ile nam salmış Kayseri; uzun süredir istihdam yaratamıyor,” dedi. İmamoğlu, bu durumun hem sanayi hem de tarım sektörlerinde yaşanan sorunlardan kaynaklandığını ifade etti.

"Tarım ve Sanayide Tehlike Çanları Çalıyor"

Orta Anadolu’nun son 15 yılda en fazla tarım arazisi kaybeden bölge olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Tarım arazilerini kaybetmek, vatan toprağını kaybetmek demektir. Tarımda bağımsızlığı kaybetmek, ülkenin bağımsızlığını tehlikeye atmak demektir,” ifadelerini kullandı. Sanayide ise rekabet gücünün zayıfladığını ve ihracatçıların önünü göremediğini belirtti.

"Uyumsuzluğu Gidereceğiz"

Gençlerin iş bulma ve yeterli maaş kazanma konusundaki sıkıntılarına da değinen İmamoğlu, “İktidar olduğumuzda bu uyumsuzluğu gidereceğiz. Uzman arkadaşlarımız, hem iş dünyasının istihdam yaratmasını hem de gençlerimizin hak ettikleri maaşları kazanmalarını sağlayacak projeler üzerinde çalışıyor,” diyerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi.