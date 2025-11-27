IMEI kayıt ücreti 57 bin lira olacak
Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt ücreti, 2026 yılından itibaren 57 bin 241 lira olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, 2026 yılındaki IMEI kayıt ücreti belli oldu. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt ücreti, 2026 itibarıyla yüzde 25,49 oranında zamlanacak. Bu doğrultuda 2026 yılından itibaren yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt ücreti, 57 bin 241 lira olacak.