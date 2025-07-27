İMH 15. Anadolu Buluşması Kayseri'de Gerçekleştirildi
İnsan ve Medebiyet Hareketi (İMH) Genel Başkan Yardımcılarının sunumlarını gerçekleştirdiği, 'Kadro ve Eğitim' başlıklı 15. Anadolu Buluşması Kayseri'de gerçekleştirildi.
Kayseri İMH Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, Anadolu’nun farklı şehirlerinden katılan onlarca il başkan ve yöneticileri katılım sağladı.
Gün boyu devam eden müzakerelerde eğitimle ilgili farklı konular ele alındı.
Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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