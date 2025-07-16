İMH Onursal Başkanı Mehmet Güney Kayseri'de Ziyaretlerde Bulundu

Güney, İnsan ve Medeniyet Hareketi Kayseri Derneği ile İnsan Vakfı Kayseri Temsilciliği’ni ziyaret ederek, burada önemli görüşmeler yaptı. Ayrıca, merhum gazeteci-yazar Akif Emre’nin ailesiyle, Mümin Emre ve Atıf Emre ile bir araya geldi.

Ziyaret programı kapsamında İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Başkanı Oğuz Memiş ve Kocasinan Belediyesi eski Başkanı Bekir Yıldız da ziyaret edildi.

Mehmet Güney’e bu ziyaretlerde iş insanları Tahir Gül, Mustafa Tekelli, Kemal Tekelli, İMH İç Anadolu Bölge Başkanı Yusuf Aldemir, İMH Kayseri Dernek Başkanı Soner Beşparmak ve İnsan Vakfı Kayseri Temsilcisi Osman Deniz Ünver eşlik etti.

Ziyaretler sırasında gerçekleştirilen görüşmelerde, karşılıklı olarak sağlık ve afiyet dileklerinde bulunuldu. Toplumun maddi ve manevi birlikteliği ile ahlakî değerler üzerine yapılan değerlendirmeler, kişilik oluşumlarının güçlendirilmesi konularında önemli mesajlar içerdi.