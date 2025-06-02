İMO, Beton firması tarafından tehdit edilen yapı denetim elemanına sahip çıktı

İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciğinde gerçekleşen toplantıda basın açıklaması yapan Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman, Yapı denetim sisteminin depremle mücadeledeki ilk savunma hattı olduğunu vurgulayarak, “Kayseri’de bir meslektaşımız, yalnızca görevini yaptığı için tehdit edildi. Evet, doğru duydunuz. Can güvenliği için, halk adına denetim yapan bir mühendis, hedef gösterildi, baskıya maruz kaldı. Sadece bu da değil. Türkiye’nin dört bir yanında onlarca yapı denetim firması, ya baskılanıyor ya susturuluyor ya da yok sayılıyor. Ama biz susmuyoruz. Ben buradayım. Biz buradayız. Bugün burada açıkça ifade ediyoruz: Yapı denetim sistemi bu ülkenin depremle mücadeledeki ilk savunma hattıdır. Bu sistemi zayıflatmak, denetçileri baskılamak, susmaya zorlamak; doğrudan halkın can güvenliğine yönelmiş bir tehdittir. Depremler bitmedi, bitecek de değil. Ama sistemli ihmaller, baskılar ve lobiler devam ederse, bir sonraki felakette herkes sorumludur. Sahadayız, Ayaktayız, Vazgeçmeyeceğiz Her gün binlerce şantiyede, mühendislerimiz, mimarlarımız, denetçilerimiz görev başında. Müteahhitin, belediyenin, siyasetçinin, yatırımcının değil; milletin vicdanının temsilcisiyiz. Ama bugün ne yazık ki; İş yapamaz hale getiriliyoruz, itibar suikastlarına maruz kalıyoruz, ekonomik ve bürokratik abluka altındayız. Biz işimizi yaparken, tehdit ediliyoruz. Biz depremle mücadele ederken, sahadan silinmeye çalışıyoruz. Ama yine de her sabah şantiyeye gidiyoruz, çünkü biz bu millete karşı sorumluyuz” ifadelerini kullandı.

‘O GÜN “HAYAT KURTARDINIZ” DENİLEN BİZLERE, BUGÜN TEHDİT YÖNELTİLİYOR’

Denetimin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Toraman, “Bugün burada sadece Kayseri için değil, Adıyaman’daki meslektaşım için, Hatay’daki yıkımı denetim dışı sistemlerin tetiklediğini bilen herkes için, İstanbul’daki gelecek deprem için konuşuyorum. Unutmayın: 6 Şubat Depremi sonrası yıkılan binaların %98’i yapı denetim hizmeti almamıştı. Geriye kalan %2’lik denetimli yapı stoğu ise bizim namusumuzdur. Ama o gün alkışlanan sistem, bugün görmezden geliniyor. O gün “hayat kurtardınız” denilen bizlere, bugün tehdit yöneltiliyor. Yetkililere Sesleniyoruz: Sisteme müdahale etmeyin, lobilerle değil, bilimle ilerleyin. Denetimi zayıflatmak değil, güçlendirmek zorundasınız. Tehdit edilen her yapı denetçisinin arkasında devlet olmalı. Ve unutmayın, bu meslek grubuna yapılan her saldırı, aslında bir gün kendi evinizin altındaki temele yapılmış bir saldırıdır. Son Sözüm Şudur: Bizim tek tarafımız var: Deprem gerçeği. Halkın güvenliği. Sağlam bir gelecek. Kimsenin adamı değiliz. Hiçbir güce biat etmeyiz. Bu vatan için, bu halk için susarak bugüne kadar geldik. Ama artık susmayacağız. Kayseri’den tüm Türkiye’ye sesleniyoruz: Yapı Denetim Sistemi Sahipsiz Değildir. Biz Buradayız. Hep Burada Olacağız” diye konuştu.