İMO Kayseri Temsilcisi Arı: Bir yapının güvenliği, tüm hesaplamalardan önce zeminde başlar

Kocasinan Belediyesi konferans salonunda düzenlenen programa, İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Kamuran Arı, seminer konuşmacıları Fatmanur Erciyes ve Prof. Dr. Berna Unutmaz ile İnşaat Mühendisleri Odası üyeleri katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Kamuran Arı, “Bugün burada, mesleğimizin en temel ve en kritik alanlarından biri olan zemin ve geoteknik raporları üzerine bir araya gelmiş bulunuyoruz. Aslında hepimizin çok iyi bildiği ama zaman zaman üzerinde yeniden düşünmemiz gereken bir gerçeği konuşuyoruz: Bir yapının güvenliği, tüm hesaplamalardan önce zeminde başlar. Biz inşaat mühendisleri olarak sadece projeyi çizen, betonu hesaplayan ya da donatıyı yerleştiren kişiler değiliz; aynı zamanda o yapının ayakta kalacağı zemini anlayabilen, yorumlayabilen ve ona göre karar vermesi gereken mühendisleriz. Bu nedenle geoteknik raporlar, bizim mesleğimizin dışında kalan bir belge değil; doğrudan mesleğimizin özüdür. Ne yazık ki zaman zaman bu raporların yalnızca bir formalite gibi görüldüğüne, yeterince sahiplenilmediğine şahit olabiliyoruz. Oysa hepimiz biliyoruz ki; yanlış yorumlanmış bir zemin, en doğru projeyi bile riskli hale getirebilir. Bu yüzden bu raporların hazırlanmasında inşaat mühendislerinin aktif rol alması, sahayı bizzat okuması ve sorumluluğu doğrudan üstlenmesi son derece önemlidir” diye konuştu.

Seminerin konuşmacısı yüksek inşaat mühendisi Fatmanur Erciyes ise, geoteknik raporlamanın proje sürecindeki belirleyici rolüne dikkat çekti. Erciyes, sahadan elde edilen zemin verilerinin doğru analiz edilmesinin, bu verilerin projeye eksiksiz ve doğru şekilde aktarılmasının yapı güvenliği açısından hayati olduğunu vurguladı. Geoteknik raporların yalnızca bir prosedür değil, uygulama sürecini yönlendiren teknik bir rehber olduğunu ifade eden Erciyes, sahada karşılaşılan birçok sorunun bu raporların yeterince dikkate alınmamasından kaynaklandığını belirtti.

Seminere konuşmacı olarak katılan Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Berna Unutmaz da, zemin davranışının yapıların deprem performansı üzerindeki etkisini kapsamlı bir şekilde ele aldı. Unutmaz, farklı zemin türlerinin deprem dalgalarını büyütme potansiyeline sahip olduğunu, bu durumun yapıların doğal titreşim periyotlarını değiştirerek deprem etkilerini artırabildiğini ifade etti. Zemin-yapı etkileşiminin performans analizlerindeki kritik rolüne dikkat çeken Unutmaz, özellikle yumuşak ve heterojen zemin koşullarında tasarımın yalnızca taşıyıcı sistem üzerinden değil, zemin özellikleriyle birlikte bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, projelendirme aşamasında yapılan kabullerin sahadaki gerçek zemin davranışı ile örtüşmemesi durumunda ciddi performans kayıpları yaşanabileceğini belirterek, mühendislik yaklaşımında zemin verisinin doğru okunmasının önemine dikkat çekti.

