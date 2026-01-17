İMO Kayseri Temsilcisi Arı, “Genç inşaat mühendisleri mutlaka İMO’ya üye olmalı”

İMO Kayseri Temsilcisi ve NNY. Üniv. Öğr. Üyesi Dr. Kamuran Arı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yapı Gündem’ programına katılarak moderatör Tuğba Bozkuş’un sorularını yanıtladı.

İMO Kayseri Temsilcisi ve NNY. Üniv. Öğr. Üyesi Dr. Kamuran Arı, genç inşaat mühendislerinin İMO’ya üye olması gerektiğini vurgulayarak, “Meslektaşlarımıza programın başından beri hep söylediğim şu: Öncelikle odalarına sahip çıkması gerekiyor. Kendi meslektaşlarım, kendi meslekleri. Biz yönetime geldiğimiz zaman özellikle İnşaat Mühendisi Odası'nın bir bölümüne 'benim odam' diye bir yer tahsis ettik. Ve orada meslektaşlarımız toplantı yapabilecek, bir iş görüşmesi yapabileceği, çarşıdayken eğer iş yeri uzaksa oradan bilgisayar işlemlerini yapabileceği, çıktı alabileceği, çay kahve içebileceği bir ortam hazırlamıştık. Dolayısıyla aslında biz oradaki kritik nokta 'benim odam' diye söylediğim ve tabelaya yazdırdığım konu meslektaşlarımızın oraya kendilerinin sahip çıkması. Yani İnşaat Mühendisi Odası değil 'benim odam' diye düşünüp gelebilmesi gerekiyor. Şimdiye kadar hep kapı açık, her zaman herkese açıktı, biz de şimdi sonuna kadar açtık. Özellikle Kayseri'deki meslektaşlarıma ben boş bir zamanı olsa da gelip İnşaat Mühendisi Odası'nda bir çay kahve içerek orada neler yapılabileceğiyle ilgili bizlerle sohbet etmesini arzu ediyorum. Mutlaka gelsinler, işleri olmasa da İnşaat Mühendisi Odası'nda zaman geçirsinler, bunu tavsiye ediyorum. Bütün faaliyetlerimize ilgi duyup sosyal medyadan duyduğu bütün toplantılar, konferanslar, seminerler, Ankara'da olan faaliyetlere de katılmalarının gerektiğini düşünüyorum. Komisyonlarda görev alan arkadaşlarımız daha fazla zaman ayırarak bize katkı sağlamak için ellerinden geleni yapmalarını istiyorum. Genç mühendis arkadaşlarıma da tavsiyelerim şunlar olacak: Öncelikle bizim aslında hem mesleği öğretebilmemiz, etik kuralları onlara aktarabilmemiz genç yaşta oluyor. Şu anda bizim Genç İMO diye bir tabanımız var. İnşaat mühendisi okuyan öğrenciler Genç İMO'ya üye olarak oralara katılarak bizim odayla ilgili faaliyetlerde hem bize destek oluyorlar hem de orada meslektaşlarla bağlantı kuruyorlar, tanışıyorlar. Sonrasında da mezun olduktan sonra iş bulma konusunda da büyük bir potansiyel ve çevre edinmiş oluyorlar. Genç inşaat mühendislerinin mutlaka Genç İMO'ya üye olup orada ilerisi için, kendileri için yatırım yapmaları gerekir. Aynı zamanda bizim faaliyetlerimize katılarak meslekle ilgili kendilerini geliştirmek ve sürekli öğrenmeyle ilgili adımlar atması doğru olacaktır” şeklinde konuştu.