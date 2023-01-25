‘İnançlar Toprağı Kayseri’ isimli proje ödül kazandı

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından uluslararası kuruluşların ve merkezi yönetimin öne çıkardığı konularda belediyeler düzeyinde farkındalığı artırmak amacıyla yarışmalar tertip ediliyor. Bu çerçevede, ‘Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması’ düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı ile 2023 Yılı Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katılarak, Kayseri’yi temsil etti. Encümen üyesi sıfatıyla Kayseri’yi temsil eden Büyükkılıç, gündem maddelerinin karara bağlandığı toplantının hayırlı olmasını temenni etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘İnançlar Toprağı Kayseri’ isimli projesinin ödüle layık görüldüğünü belirten Büyükkılıç, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan kadim şehir Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinin Güzelöz köyünde doğan ve Hristiyanlık inancının çekicilik özelliğine sahip bir değeri olan Aziz George’u tanıtarak Kayseri’de inanç turizminin canlanmasını sağlayacak olan bir projedir” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri’nin tarihine sahip çıktılarının da dile getiren Büyükkılıç, açık hava müzesi olan Kayseri’nin dört bir tarafında tarihi mekânları ayağa kaldırarak turizme kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

12 PROJE ARASINDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Başkan Büyükkılıç, yarışmaya katılan 11 Büyükşehir Belediyesi’nden 12 proje arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ödüle layık gören tüm jüri üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükkılıç, ödülü jüri üyesi de olan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin elinden aldı.