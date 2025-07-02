'İncelme Garantili' Güzellik Merkezinde İncelmeyince Mahkemelik Oldular

Kayseri’de iddiaya göre bölgesel incelme işlemi için arkadaşı H.K. ile güzellik merkezine giden M.C. hizmetten memnun kalmadı. Paketi iptal etmek isteyen M.C. ile işletme sahibi Rumeysa Ö. arasında tartışma çıktı. Rumeysa Ö. tarafından M.C. ve H.K. hakkında dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya müşteki sanık M.C. ile sanık H.K. ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki Rumeysa Ö. duruşmaya katılmadı. Tanık olarak dinlenen güzellik merkezi çalışanı, “Sanıkları tanımıyorum. Ben güzellik merkezinde çalıştım. Ben sanıklardan M.C.’yi tanıyorum. Yanındaki şahsı tanımıyorum. M.C., bölgesel incelme paketi aldı. Güzellik merkezi yetkilisi Rumeysa Ö. hanımla görüştüler ben de yanındaydım. Üst katta bölgesel incelme işlemi yapıldı. Odaya girdiler. Sanık yanındaki kişiyle geldi. Seanstan sonuç alamadığını ve paketini iptal etmek istedi. Rumeysa Ö. hanım da sonucun hemen alınamayacağını söyledi. M.C. seansı iptal ettirmek istedi Rumeysa Ö. kabul etmedi. M.C., Rumeysa Ö. hanımın masada duran telefonunu aldı. Ve kolunu tuttu. ‘Paramı ödeyene kadar telefonun bende kalacak’ dedi. Dışarı çıkarken telefonu geri bıraktı. Tehdit etmişti ama sözleri hatırlamıyorum. Rumeysa Ö. hanım ağlıyordu polisi aradı. Diğer sanık H.K., M.C.’nin yanındaydı” dedi.

Sanıklardan M.C., “Tanık yalan söylüyor. Tanık yanımızda yoktu. Ben o gün hiç görmedim. İlk kez burada gördüm. Bana 'inceltme garantili' dendi ama sonuç alamadım.” dedi.

Diğer sanık H.K. ise, “Ben tanığı hiç görmedim. Arkadaşımı da destekler şekilde asla konuşmadım” diye konuştu.

Sanık avukatı ise, “Tanığın ifadeleri çelişkili olduğunu belirterek, “Darp cebir izi yok. İş yeri hakkında çok sayıda şikayet var. Dilerseniz onları da dosyaya sunarız” dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı müşteki Rumeysa Ö.’nün dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.