İncesu Belediyesi Adıyaman’da enkaz kaldırıyor

6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinde enkaz kaldırma çalışmalarına Hatay ve Kahramanmaraş’ta katılan İncesu Belediyesi ekiplerinin yeni görev yeri Adıyaman oldu. Kamyonlarla bölgeye giden belediye çalışanları sabahın ilk ışıkları ile birlikte enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Bu zor günde yaraları birlikte sarmanın önemli olduğunu söyleyen İncesu Belediye Başkanı Av. Mustafa İlmek “Ülke olarak 6 Şubat’ta büyük bir deprem yaşadık. Büyük yıkıma neden olan depremin hemen ardından ekiplerimiz önce arama-kurtarma sonra da enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. İlçemizden içerisine insanı yardım malzemesi bulunan yaklaşık 20 TIR bölgeye gönderildi. Arama-Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekiplerimiz önce Hatay’a sonra da Kahramanmaraş’a görevlendirildi. Yaklaşık 1 ay süren enkaz kaldırma çalışmalarının ardından şimdi de ekiplerimiz yaraları sarması için Adıyaman’a görevlendirildi. Bölgeye uğurladığımız ekiplerimiz, günün ilk ışıklarıyla enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Devletimizin ve milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. Umarım deprem bölgesindeki çalışmalar en kısa zamanda tamamlanır ve bölge halkımız, yeniden evlerinde huzurlu bir yaşam geçirirler” dedi.